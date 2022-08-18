Часть жителей Западного в Ростове на четыре дня оставят без горячей воды

Горячей воды не будет на Зорге и 339 Стрелковой Дивизии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове на Западном с 19 по 22 августа отключат горячую воду. Об этом предупреждает компания «Ростовские тепловые сети».

Подачу ресурса ограничат на Зорге, 21, 25/1, 25/7, 27/4, 27, 29 и на 339 Стрелковой Дивизии, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21/1, 21/4, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/2, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 31, 31а.

Отключения произведут из-за работ по переврезке коммуникаций к тепломагистрали резервного ввода Областной детской клинической больницы.

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