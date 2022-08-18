В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 4023 человек

Чаще всего агрессивные паукообразные нападали на жителей Ростова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 4023 человека, из которых 1556 - дети до 14 лет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего после нападений агрессивных паукообразных к медикам обращались жители Ростова - 683 человека. В Таганроге зарегистрировали 265 случаев, в Шахтах - 231, Волгодонск - 213, Новошахтинск - 145, Сальский район - 168, Песчанокопский район - 114, Семикаракорский район – 113.

При этом 24 жителя Дона заразились от паразитов Крымской геморрагической лихорадкой, 27 - коксиеллезом (лихорадка Ку), еще 9 - боррелиозом, также зарегистрировали 1 случай туляремии.

Специалисты напоминают: защититься от клещей помогают одежда с длинными рукавами, плотная обувь, штаны и высокие носки. После отдыха или работы на природе нужно тщательно осматривать себя и вещи. Снимать клеща самостоятельно опасно, нужно обращаться травмпункт.

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