В Таганроге пожилой мужчина потерял равновесие и ударился о трамвай

Обстоятельства случившегося проверят сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге 75-летний мужчина потерял равновесие на путях и ударился о подъехавший трамвай. После этого пешеход попал в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Сегодня, 18 августа, около 8 часов утра два человека переходили дорогу в неположенном месте на улице Дзержинского. Они не заметили трамвай, и начали смотреть по сторонам только после сигнала, который подал водитель электротранспорта. В итоге пожилой мужчина потерял равновесие и ударился о боковую часть состава, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Отметим, это предварительная версия автоинспекторов, детали и обстоятельства случившегося также проверят сотрудники полиции.

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