18 августа в двух районах Таганрога ограничили подачу воды

Сейчас ресурс поступает в краны с пониженным давлением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 18 августа, в двух районах Таганрога начали подавать воду с пониженным давлением. Устранить перебои должны во второй половине дня, около 14-15 часов, сообщает сайт местного «Водоканала».

- Проблемы с водой сейчас в Западном и Северном районах города, - уточнили в компании.

Ограниченную подачу в квартиры и офисы объяснили ремонтными работами на Поляковском шоссе и в переулке 7 Новом.

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