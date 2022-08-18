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Общество18 августа 2022 10:53

В Таганроге на Октябрьской площади заменят чашу фонтана

Сооружение требует ремонта
Ангелина СКИБА
Октябрьская площадь с фонтаном - одно из любимых мест отдыха таганрожцев

Октябрьская площадь с фонтаном - одно из любимых мест отдыха таганрожцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области чашу фонтана на Октябрьской площади города Таганрога за свой счет заменит подрядчик, организация уже приступила изготовлению новой емкости. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Алексей Махов.

Состояние сооружения оценили во время объезда участники группы губернаторского контроля. Вместе с представителем местной власти гости осмотрели не только Октябрьскую площадь, но и ряд других объектов.

Комиссия проверила ход капитального ремонта на улице Пархоменко, а также посетила дом Хасапекова, поликлинику №1 и детский сад на 220 мест на Мариупольском шоссе. Последний объект рекомендовали взять под особый контроль - сдать дошкольное учреждение по плану должны уже в конце сентября.

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