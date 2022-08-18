В парке «Патриот» пройдет реконструкция освобождения Ростовской области

Во время фестиваля будут организованы интерактивные площадки. Фото: сайт донского правительства.

В рамках Военно-технического форума «Армия-2022» в Неклиновском районе, на территории парка «Патриот», с 19 по 21 августа пройдет Донской военно-исторический фестиваль.

- Донской военно-исторический фестиваль – это традиционное масштабное межрегиональное событие, посвященное освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, - рассказал замгубернатора донского региона Артем Хохлов. - Фестиваль объединит на своих площадках военно-исторические экспозиции, интерактивные зоны, выставку техники времен Великой Отечественной войны, а также современной военной техники.

Во время фестиваля будут организованы интерактивные площадки «Фронтовая бригада», «Полевой госпиталь», «Выставка экспонатов, обнаруженных поисковыми движениями», «Афганская война» и «Музей Неклиновской летной школы».

Центральным мероприятием станет военно-историческая реконструкция «Бои на южном направлении. Прорыв Миус-фронта», которая воссоздаст действия частей Южного фронта при освобождении Ростовской области в августе 1943 года. Предполагается, что в реконструкции примут участие порядка 250 человек, прибывших из десяти регионов РФ, а также гусеничная и колесная ретротехника.

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