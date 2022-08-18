Роспотребнадзор рекомендовал ввести масочный режим в ряде регионов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ростовская область вошла в красную зону из-за ситуации с COVID-19. Об этом можно судить по информации федерального оперштаба на сайте стопкоронавирус.рф.
Бордовым цветом донской регион отмечен на виртуальной карте. В комментариях специалисты отметили, что территория не соответствует критериям по уровню заболеваемости - 30 случаев на 100 тысяч населения - и по уровню коллективного иммунитета. При этом нет нареканий относительно коечного фонда и охвата тестированием.
Добавим, ранее Роспотребнадзор рекомендовал ввести масочный режим в регионах, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.
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