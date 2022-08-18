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Общество18 августа 2022 15:39

В Ростове территорию бывшей базы ФК «СКА» разрешили распланировать под жилые дома

Но для этого придется изменить целевое назначение земель
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Застройщики должны будут разработать проекты планировки и проект межевания в границах обозначенных земельных участков

Застройщики должны будут разработать проекты планировки и проект межевания в границах обозначенных земельных участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на территории в границах берег реки Темерник – улица Курская – вдоль берега реки Темерник может появиться новый микрорайон. Администрация донской столицы разрешила частный компаниям в течение одного года подготовить документацию по планировке этой территории. Застройщики должны будут разработать проекты планировки и проект межевания в границах обозначенных земельных участков. Соответствующее постановление подписал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Самый большой проект запланирован на двух участках площадью 12 гектаров, по адресу улица Курская, 4В. Застройщик подал заявку на включение участков в зону жилой застройки с целью размещения здесь многоквартирных жилых домов со встроенными объектами обслуживания. На территории запланирован и образовательный комплекс со школой на 570 мест и детсадом на 200 мест. Ранее на территории данных участков располагалась база футбольного клуба СКА.

Соседний участок на улице Курской, 4 будет отдан другому застройщику, который планирует построить здесь жилой комплекс. Положительное заключение по проекту уже получено. На участке, по адресу Курская,8, третий застройщик планирует построить 20-этажный жилой дом и единый образовательный комплекс со школой на 150 мест и детским садом на 50 мест. Сейчас здесь располагается учебный автодром.

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