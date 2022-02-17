В Ростове запланировали увеличить плотность жилой застройки

В Ростове увеличат плотность жилой застройки. Фото: "Активный ростовчанин"

В Ростове был объявлен новый этап обсуждений градостроительного плана и принятие новых зон жилой застройки. Соответствующая инициатива от властей была опубликована на портале «Активный Ростовчанин».

Так, согласно предложенным схемам, зону на улице Рылеева планируют перевести из зоны реформирования жилой застройки в зону малоэтажной застройки, также есть вероятность и индивидуального строительства. К этой же категории относится участок на улице Осипенко.

Возводить многоэтажки запланировали в Западном микрорайоне, а именно в Железнодорожном районе по улице Батуринской вблизи улицы Тружеников. Стоит отметить, что ранее здесь была коммунальная, производственная и инженерно-транспортная зона. Многоэтажные дома могут появиться и на участке в Советском районе по улице 339-й Стрелковой Дивизии, 21/3.

Большой земельный участок на улице Курской, 8 в Ленинском районе планируют тоже отдать под жилую застройку. До этого здесь была территория производственной и предпринимательской деятельности. Те же изменения могут коснуться и участка на улице 16-й Линии, 46 в Нахичевани Пролетарского района.

Обсуждение изменений будет проходить с 16 февраля по 2 марта, а проголосовать за инициативу есть возможность до 9 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская канатная дорога будет начинаться от улицы Закруткина.

Вторая остановка будет на Театральном спуске.