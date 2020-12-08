Власти Ростова пытаются не допустить строительство высотки на набережной

ЖК будет рассчитан на 148 квартир. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной тур противостояния администрации Ростова-на-Дону и компании, которая хочет возвести на набережной жилой комплекс, закончился не в пользу властей города. Арбитражный суд постановил выдать застройщику соответствующее разрешение, в котором ранее организации отказывал Департамент архитектуры и градостроительства.

ПЕРЕКРОЕТ ВИД

Все дело в новом плане по застройке центра донской столице, разработанного местными властями. Он исключает возведение вдоль реки высотных домов, так как это нарушает эстетику и усугубляет инфраструктурные проблемы, которые в последнее время все сильнее терзают местных жителей.

В свою очередь компания стоит на своем: градостроительный план, который им выдали власти, еще не истек. Поэтому их не волнуют новый правила, принятые совсем недавно. Однако в мэрии уверены: появление высоток доставит неудобство не только горожанам, но и тем, кто купит жилье в новом ЖК. Ведь, действительно, центр Ростова перегружен. Владельцам элитного жилья просто некуда будет ставить свои автомобили, а куда водить детей в детский сад, школу, поликлинику?

Кроме того, непоколебимые постулаты городского строительства гласят, что этажность зданий должна увеличиваться по мере отступления от береговой линии. А высотки будут находится по-сути на набережной.

ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Так, жилой комплекс с двумя домами - в 15 и 22 этажа - планируют разместить вблизи Ворошиловского моста, где круглый год горожане и гости города проводят свой досуг. Это место для прогулок и отдыха. А с появлением жилых зданий, которые будет рассчитаны почти на 150 квартир, вся близлежащая территория будет вряд ли приспособлена для прогулок: сотни машин, плотный трафик, загазованность, шум и столпотворение. И это далеко не весь список сопутствующих проблем.

Как отметили в администрации Ростова-на-Дону, решение арбитражного суда они намерены обжаловать. И право это сделать у чиновников есть в течение месяца.

К слову, ранее глава города Алексей Логвиненко не раз высказывался по этому поводу. В том числе, что у судьи должны быть весомые основания, чтобы вынести решение в пользу города. А это, в первую очередь, мнение простых горожан.

- Суд должен знать: население – за или против? Уверен, что жители Ростова нас поддержат, – говорил сити-менеджер.

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