Ростовская канатная дорога будет начинаться от улицы Закруткина

В Ростове скорректировали план канатной дороги. Фото: администрация Ростова

В донской столице местные власти приняли решение об изменении предварительного плана канатной дороги. Теперь она будет начинаться от улицы Закруткина. Об этом сообщили на заседании городской Думы.

Теперь, согласно новому предложению, первая точка канатной дороги расположится на улице Закруткина, вторая станция будет на Театральном спуске, третью оборудуют на Смотровой площадке, четвертая планируется на Зеленом острове, а конечная станция появится на левом берегу Дона с восточной стороны от стадиона «Ростов-Арена».

Такое решение было принято на заседании городской Думы. Власти заверили, что новая станция на улице Закруткина поможет обеспечить более комфортное транспортное сообщение между правым и левым берегами Дона. Также отмечалось, что канатная дорога войдет в функциональную зону Театрального спуска.

- Важные изменения внесены в карту функциональных зон в части территории Театрального спуска от ул. Закруткина до ул. Орловской. Эта территория будет отнесена к общественно-культурной зоне, что исключит здесь размещение жилой застройки и позволит сформировать новое общественное пространство, - отметил директор департамента архитектуры и градостроительства города Глеб Мельников.

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