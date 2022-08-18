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Общество18 августа 2022 16:31

Ростовские власти объяснили, почему инвестор открыл ресторан раньше выставочного зала на набережной

Павильон собираются открыть через месяц
Михаил СТРИЖЕВ
Выставочный комплекс хотят отрыть ко Дню города.

Выставочный комплекс хотят отрыть ко Дню города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставочный комплекс на набережной будет готов ко Дню города 17 сентября. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в эфире программы «Ростов – город на Дону».

— Инвестор понимает, что у нас должен быть многофункциональный выставочный комплекс с элементами питания. Да, он немного поторопился, открыл там ресторан. Но объясняется это тем, что у него слишком большие затраты, порядка 240 миллионов рублей, и он хочет их окупить как можно быстрее, — прокомментировал Логвиненко.

Напомним, в июле ростовчане заметили, что на улице Береговой появилось заведение известного ресторатора. Ранее на этом месте находилось здание Союза художников, которое позже снесли. В 2019 году стало известно, что на этом месте собираются построить выставочный павильон.

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