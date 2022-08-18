Ростовские власти объяснили, почему инвестор открыл ресторан раньше выставочного зала на набережной

Выставочный комплекс хотят отрыть ко Дню города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставочный комплекс на набережной будет готов ко Дню города 17 сентября. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в эфире программы «Ростов – город на Дону».

— Инвестор понимает, что у нас должен быть многофункциональный выставочный комплекс с элементами питания. Да, он немного поторопился, открыл там ресторан. Но объясняется это тем, что у него слишком большие затраты, порядка 240 миллионов рублей, и он хочет их окупить как можно быстрее, — прокомментировал Логвиненко.

Напомним, в июле ростовчане заметили, что на улице Береговой появилось заведение известного ресторатора. Ранее на этом месте находилось здание Союза художников, которое позже снесли. В 2019 году стало известно, что на этом месте собираются построить выставочный павильон.

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