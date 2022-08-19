Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Западном микрорайоне Ростова. Фото: ГИБДД по РО.

В Западном микрорайоне Ростова случилась авария с участием мотоцикла и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 18 августа, около половины седьмого вечера на улице Портовой в районе дома № 390А. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Seat Leon на пропустил мотоцикл Honda под управлением 29-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадал мотоциклист. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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