Информацию о «взрывных устройствах на улицах Ростова» опровергли в МВД

Жителям Дона порекомендовали верить только официальным источникам информации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информацию о «взрывных устройствах на улицах Ростова-на-Дону» опровергли в полиции. Комментарий по ситуации можно найти на сайте донского главка МВД.

- В Интернете нашли публикацию о предметах, представляющих опасность. Это не соответствует действительности. Сообщений об обнаружении подобных вещей в органы внутренних дел донской столицы не поступало, - прокомментировали в ведомстве.

Жителям Дона порекомендовали сохранять спокойствие и верить только официальным источникам.

Напомним, вчера, 18 августа, региональные СМИ сообщили о массовой рассылке в мессенджерах. Люди якобы рассказали, что нашли «больше 10 самодельных устройств», которые нельзя поднимать с земли.

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Сейчас расследование нарушения продолжается (подробности)