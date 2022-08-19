Синоптики: 19 августа в Ростове ожидаются дожди

Осадки также возможны на грядущих выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу 19 августа в Ростове-на-Дону ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха составит +32 градуса, ночная опустится до отметки в +20 градусов. Ветер будет слабым, преимущественно юго-восточным, с наступлением сумерек подует в восточном направлении.

Добавим, осадки также возможны на грядущих выходных, 20 и 21 августа. Наибольшую вероятность дождей прогнозируют в субботу.

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