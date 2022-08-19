В Ростове Змиевский проезд планируют соединить с улицей Таганрогской

Новую дорогу планируется построить через кольцо на улице Доватора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Ростова-на-Дону собирается построить дорогу, связывающую Змиевский проезд с улицей Таганрогской. Найти деньги на проектно-сметную документацию планируют в августа текущего года, рассказал ростовский градоначальник Алексей Логвиненко.

- Змиевский проезд для города - не меньшая проблема, чем мост на Малиновского, - отметил глава администрации Ростова. - Проектировщик приступил к разработке проекта. Изначально там было предложено построить кольцо, что связано с перепадом высот. Но потом мы прислушались к мнениям жителей, провели совещание с привлечением экспертов и решили — там будет эстакада. Ее длина составит более 1 километра.

Данный отрезок дороги будет соединен с улицей Таганрогской.

- Через кольцо на улице Доватора мы построим дорогу до Таганрогской, - уточнил градоначальник. - Появление такой дороги свяжет этот район с центром города. В августе на гордуме выделим деньги на разработку проекта, он будет готов в следующем году. Затем будем решать вопрос с финансированием.

В июне 2022 года сообщалось, что в Ростове-на-Дону планируется построить дублер Змиевского проезда. Речь шла о возведении соединительного участка улица Доватора — улица Зоологическая. Предполагалось, что дублер позволит разделить встречные транспортные потоки. Таким образом власти рассчитывали увеличить пропускную способность проблемного участка на Змиевском проезде, связывающего центр Ростова с Западным микрорайоном.

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