370 млн рублей заплатила фирма из Ростова за несуществующие апельсины и картофель

Товары должны были поступить из Швейцарии Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Фирма из Ростовской области вывела за границу более 370 млн рублей, оплачивая несуществующие товары. Об этом 19 августа рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, в 2017-2018 годах ростовчане заключили несколько контрактов с швейцарской компанией, которая обязалась поставить картофель и апельсины египетского происхождения. Однако этого не случилось - плату заказчики исправно вносили, сроки продлевали, но поставки в Россию так и не дошли.

- Во время проверки выяснилось, что иностранную организацию признали банкротом в 2019 году, поэтому ранее заключенные контракты продлевали неправомерно. По закону, перечисленные деньги должны были вернуть, - пояснили в Южном таможенном управлении.

По факту случившегося уже завели уголовное дело. Статья - «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте».

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