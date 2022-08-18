Производство мяса и яиц на Дону за полгода возросло на 30%. Фото: Правительство РО

Донские власти отметили, что за минувшие полгода значительно возросли показатели сельхозпроизводства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- По итогам полугодия положительная динамика сложилась в донском животноводстве. Так, было произведено 179,5 тысячи тонн мяса, что на 29% больше, чем в 2021 году. Яиц получено более 846 млн штук, это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Кроме того, животноводческие хозяйства за полгода предоставили 516,5 тысячи тонн молока. Этот показатель на 0,4% больше, чем в прошлом году. Не отстают также пищевая и перерабатывающая отрасли. По имеющимся данным, их показатели в сравнении с 2021 годом увеличились на 14,7%.

Так, в 4,8 раза возросло производство мяса птицы, на 87,5% стало больше разных круп, на 76% увеличилось количество продуктов из говядины. Кроме того, на 43,4% начали больше производить сливочного масла, а на 34,6% - нерафинированного и на 23,8% - рафинированного растительного масла.

Чтобы так нарастить объемы производства, из регионального бюджета областные производители получили в общей сложности 143,2 миллиона рублей на покупку технологического оборудования и спецавтотранспорта.

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