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Общество19 августа 2022 10:15

25 августа в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Процедуры будут выполнять на треть дешевле обычной стоимости
Ангелина СКИБА
Стерилизация продлевает жизнь домашним питомцам

Стерилизация продлевает жизнь домашним питомцам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 августа в Ростовской области проведут день льготной стерилизации собак и кошек. Жители Дона смогут сделать операции своим питомцам на треть дешевле обычного, сообщает пресс-служба управления ветеринарии.

Животных на прием следует приносить только здоровых. Стерилизация продлевает жизнь домашним питомцам, а также сокращает их количество на улицах, но и в приютах.

Записываться на прием необходимо заранее. На этот раз льготные процедуры организуют в 17 медицинских учреждениях. Следующие подобные акции планируют провести 29 сентября и 27 октября.

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