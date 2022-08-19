В Ростове частная стройфирма распланирует 60 гектаров рядом с зоопарком

Участки планируется отдать под жилую застройку. Фото: Архив "КП - Ростов-на-Дону".

Ростовский застройщик получил от администрации города разрешение на планировку и межевание трех участков рядом с Ростовским зоопарком. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте донской столицы.

Согласно документам, площадь межевания территории между улицей Курской и берегом Темерника составит 17 гектаров, а планировки — около 60 гектаров. На публичной кадастровой карте данное пространство является зеленым участком. Роща вокруг ранее расположенной здесь спортивной базы футбольного клуба СКА образовалась за годы пустования объекта.

Ранее застройщик, получивший разрешение на разработку планов межевания и планировки данной территории, ходатайствовал о включении участков в зону многоэтажной жилой застройки. Однако на публичных слушаниях, проведенных неоднократно, горожане пытались всеми силами сохранить зеленые насаждения. В свою очередь, представители городской власти настаивали на застройке участков.

Оба проекта строительная компания должна будет разработать в течение года с момента подписания соответствующего разрешения. Тогда и будет точно понятно, что появится на месте местного «оазиса».

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