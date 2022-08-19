На выходных в Ростове ожидаются дожди и теплая погода

Столбики термометров не поднимутся выше +30 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В выходные дни гостей и жителей Ростова ждут дожди и теплая погода. Жара немного спадет, столбики термометров поднимутся не выше +30 градусов.

Согласно «Яндекс.Погоде» в субботу, 20 августа, весь день будет идти небольшой дождь. Осадки ожидаются и в воскресенье утром. Только вечером 21 августа в Ростове прогнозируют солнечную погоду. Все два дня в городе будет ветрено.

На предстоящей рабочей неделе вновь ожидается жаркая и сухая погода до +34 градусов.

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