Алексей Логвиненко рассказал о судьбе недостроенного отеля Sheraton в Ростове

Недостроенный отель не может перейти новому собственнику уже год. Фото: группа "Мегаполис".

Администрация Ростова-на-Дону отказала интересующимся инвесторам на их предложение переоборудовать недостроенный отель Sheraton в Ростове в жилой дом. Об этом рассказал ростовский градоначальник Алексей Логвиненко.

- Могу сказать однозначно, что никакого многоквартирного дома там быть не может, - подчеркнул глава администрации Ростова. - Только какой-то деловой объект, может быть, офисный центр, но не более.

Как уточнил Алексей Логвиненко, сейчас отель находится в состоянии банкротства и вокруг него проводятся конкурсные процедуры. Торги будут объявлены уже в ближайшее время. После этого у отеля может появиться новый инвестор, который приобретет это здание, а дальше уже будет принимать решение, что с ним делать.

В июле текущего года сообщалось, что почти уже год покупатель отеля Sheraton ООО «Монолит» не может зарегистрировать право собственности на большую часть помещений и земельный участок под зданием на проспекте Сиверса. До данным Росреестра, 31,3 тысячи квадратных метров сейчас все еще принадлежат бывшему владельцу, который находится в состоянии банкротства.

Новый собственник еще в августе 2021 года обращался за регистрацией, но Росреестр приостановил регистрацию. Причиной стал то, что все имущество бывшего владельца в августе 2021 года было арестовано Таганским районным судом Москвы.

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