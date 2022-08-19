Четыре человека пострадали в массовом ДТП на 40-летия Победы в Ростове

Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства случившегося. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Днем 19 августа в Ростове на проспекте 40-летия Победы произошло массовое ДТП. Пострадали четыре человека, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

В результате аварии травмы получили водитель Opel Corsa и два его пассажира, а так же женщина-пешеход, ее личность сейчас устанавливают. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, около 14:40 водитель Volkswagen Tiguan во время разворота не предоставил преимущество иномарке Opel Corsa. После этого первое авто отбросило на разделительный газон, а второе - на тротуар, там транспорт зацепил опору ЛЭП и врезался в припаркованные два автомобиля марки Hyundai Solaris, Chevrolet Aveo И Volvo S60. Сейчас правоохранители уточняют причины и детали случившегося.

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