Новые массовые отключения света ожидают ростовчан с 22 по 26 августа. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Энергетики анонсировали ростовчанам новые отключения электричества. Без электроэнергии предстоит остаться сотням горожан. Свет будут отключать на несколько часов. Обесточивания затронут разные районы города.

В компании "Донэнерго" отметили, что все отключения будут плановыми. Они связаны с проведением технических работ.

Так, в понедельник, 22 августа, с 8 до 17 часов свет отключат в пер. Бабушкина 1-17, 6-12; ул. 1-я Баррикадная 20-22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14, 13; просп. Стачки 16; ул. Токарная 2-42, 19-29; бул. Платова 10, 11.

С 9 до 12 часов электричества не будет на ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефедова 11-27; ул. Текучева 69-89, 140-156; 11-я улица 27-35, 42-58; пер Скрыпника 43-45, 48-56; пер. Гвардейский 63-71.

С 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Амбулаторная 55-91; пер. Поповский 1-25, 2-34; пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Текучева 207, 209, 348; просп. Театральный 62.

Во вторник, 23 августа, с 8 до 17 часов обесточат дома на ул. 2-ая Грамши 100-128; ул. Онежская 1-19, 2-16; ул. Печорская 133-149, 118-132; ул. Двинская 53-69, 80-94; ул. 26 июня 149-163, 148-162; ул. Волжская 151-165, 160-174; ул. Можайская 77-111.

С 9 до 15 часов без электричества предстоит остаться жителям ул. Смотровая 1-27, 2-28; ул. Мечникова 2-18, 1-17; ул. Раевского 1-28, 29-65; ул. Курганная 24-40, 17-27; ул. Джапаридзе 1-19, 2-10; ул. Пирамидная 1-35, 2-32; ул. Нансена 17.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Ченцова 37-69; ул. 6-я линия 58; ул. 10-я линия 85, 92; ул. 14-я линия 64-78.

В среду, 24 августа, с 9 до 15 часов электричество будет отключено на ул. Варфоломеева 261/81, 265, 306.

С 9 до 17 часов свет выключат на ул. Пахотная 135-159, 186-200; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 7-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61; ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; ДНТ «Природа»; пер. Ароматный 9; СТ «Гарант»; СТ «РСМ-Рассвет»; ул. Б.Садовая 100; ул Чехова 13, 30-34.

В четверг, 25 августа, с 9 до 15 часов отключения ожидаются в пер. Крепостной 101-113, 114-124; ул. М. Горького 249-255, ул. Восточная 39-43, 50-54; ул. Красноармейская 248-262, 157.

С 9 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители просп. Буденновский 3/3.

С 9 до 17 часов отключений стоит ожидать жителям просп. Космонавтов 15А, 15/11; ул. Волкова 7, 7/2, 9, 9А, 9Б, 11.

В пятницу, 26 августа, с 9 до 17 часов будут обесточены дома на пл. Свободы 6-14; ул. Мясникова 21; ул. 19-я линия 2-12, 1-9; ул. 21-я линия 2-30, 1-31; просп. Шолохова 9, 9А, 34А, 42; ул. Ченцова 15.

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