Два человека пострадали в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Новочеркасске

Пострадали пассажиры в каждой из машин. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, в Новочеркасске, два человека пострадали в аварии на Харьковском шоссе в субботу, 20 августа. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- ДТП произошло в 16.30, - уточнили в Госавтоинспекции. - По предварительным данным, 32-летний водитель «КамАЗа» не выдержал боковой интервал и врезался в попутно двигающийся «Опель», за рулем которого был 46-летний водитель.

После столкновения «Опель» въехал в дерево, а грузовик врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии пострадал 46-летний пассажир легковушки и 42-летний пассажир «КамАЗа». Оба получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области двое подростков на скутере насмерть врезались в дерево

Школьники ехали без защитных шлемов (подробнее)