В Ростовской области двое подростков на скутере насмерть врезались в дерево

Двое подростков в Ростовской области погибли после удара их скутера об дерево. Фото: ГИБДД по РО.

За несколько дней до конца школьных каникул страшное ДТП унесло жизни сразу двух подростков в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД донского региона.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР

Инцидент произошел в субботу, 20 августа, около половины второго ночи на улице Свободы в селе Новокузнецовка Зерноградского района. По предварительным данным, 16-летний подросток без водительских прав на скутере Sonik съехал на правую обочину дороги, где на полной скорости врезался в дерево.

В аварии погиб как сам водитель двухколесного транспорта, так и его 14-летний пассажир. Важно отметить, что оба подростка катались без защитных шлемов.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

После каждого подобного случая Госавтоинспекция Ростовской области не устает обращаться к родителям подростков с призывом не оставлять ключи от транспортных средств в свободном доступе для несовершеннолетних.

В разгар летних каникул двое подростков погибли, когда решили покататься на каршеринговом авто с ровесником за рулем. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В период летних каникул детям хочется развлекаться, но важно помнить о том, что родители несут огромную ответственность за их безопасность на дорогах.

Подобные аварии с участием подростков не редкость в донском регионе. Так в середине лета в станице Кривянской парочка школьников тоже захотела прокатиться на мотоцикле и сбила человека. Но травмы в этом инциденте получили сам водитель мотоцикла и его юная пассажирка.

В Шахтах также произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних. Подростки решили прокатиться на каршеринговом авто и врезались в дерево. 16-летний водитель, не справившись с управлением, остался жив, а два его сверстника погибли.

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Предварительно, водитель не справился с управлением.