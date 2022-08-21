В Новочеркасске 57-летний мужчина попал под поезд. Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области мужчина угодил под колеса поезда. Об этом сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Инцидент произошел в субботу, 20 августа, в городе Новочеркасске. По предварительным данным, мужчина нарушил правила безопасности во время пребывания на железной дороге. 57-летний дончанин не заметил поезд и попал под колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- На место выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции. В настоящее время оперативники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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Оперативники проводят проверку.