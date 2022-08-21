Ростовчанин заплатит штраф в 15 тысяч рублей за запуск квадрокоптера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовчанина оштрафовали за запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства установили, что ростовский бизнесмен запустил и пилотировал квадрокоптер марки "DJl Phantom 4 advanced". Беспилотник летал над Ростовом, но, как выяснилось, у мужчины не было соответствующих документов для его запуска.

- В отношении владельца летательного аппарата возбуждено дело об административном правонарушении по статье 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства", - отмечается в сообщении

После рассмотрения дела ростовчанина обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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Решение вынесли по административной статье.