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Происшествия22 августа 2022 7:23

Многокилометровый затор образовался на трассе под Ростовом из-за ДТП

Сейчас детали аварии уточняют сотрудники УГИБДД
Ангелина СКИБА
Транспорт стоит от поселка Красный Колос до Водопадного. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Транспорт стоит от поселка Красный Колос до Водопадного. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 22 августа под Ростовом-на-Дону из-за ДТП образовался внушительный затор на Новочеркасском шоссе. Об этом можно судить до данным сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 10 часов, пробка растянулась уже более чем на 10 км. Предварительно, машины собираются на этом участке пути еще с 7-8 утра. Транспорт стоит от поселка Красный Колос, где также произошла авария, до Водопадного. Отмечается небольшой затор и на встречной полосе.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Журналисты уже обратились с вопросами в отдел пропаганды УГИБДД, сейчас сотрудники ведомства уточняют информацию. Официальный комментарий должен поступить через время.

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