День Государственного флага в Ростове-на-Дону. Фото: сайт правительства РО

22 августа губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днем Государственного флага. Глава региона выступил с приветственным словом во время патриотической акции, которую провели около музея «Россия - мая история».

- День Государственного флага - праздник всех жителей нашей большой великой страны. Под флагом России воины совершают ратные подвиги, спортсмены одерживают победы. Как сказал наш президент, это основание самой российской государственности. Поздравляю. Желаю здоровья, мира, комфорта и успехов во всех ваших делах, - обратился к землякам Василий Голубев.

Добавим, сегодня на Дону проведут более 500 праздничных мероприятий - от концертов и велопробегов до творческих занятий, интерактивных бесед и книжных выставок. Например, в Ростове на Пушкинской и в парке имени Максима Горького развернут триколоры, организуют флешмоб «ZА ФЛАГ» и праздничный концерт.

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