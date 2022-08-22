Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 10:01

В Новочеркасске мужчина упал с балкона и разбился в свой день рождения

Подробности происшествия выясняют правоохранители
Михаил СТРИЖЕВ
Мужчина упал с балкона.

Мужчина упал с балкона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске мужчина погиб, упав с высоты. Происшествие случилось 21 августа в микрорайоне «Соцгород», сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным источника, мужчине было 53 года. В тот день он отмечал день рождения.

В итоге праздник обернулся трагедией. Именинник упал с балкона с большой высоты. От полученных ранений пострадавший скончался.

Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего. Известно, что подробности произошедшего сейчас выясняют правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 13-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Подросток скончался на месте происшествия. (Подробности)