В Новочеркасске мужчина упал с балкона и разбился в свой день рождения

Мужчина упал с балкона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новочеркасске мужчина погиб, упав с высоты. Происшествие случилось 21 августа в микрорайоне «Соцгород», сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».
По данным источника, мужчине было 53 года. В тот день он отмечал день рождения.
В итоге праздник обернулся трагедией. Именинник упал с балкона с большой высоты. От полученных ранений пострадавший скончался.
Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего. Известно, что подробности произошедшего сейчас выясняют правоохранители.
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