В Новочеркасске мужчина упал с балкона и разбился в свой день рождения

Мужчина упал с балкона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске мужчина погиб, упав с высоты. Происшествие случилось 21 августа в микрорайоне «Соцгород», сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным источника, мужчине было 53 года. В тот день он отмечал день рождения.

В итоге праздник обернулся трагедией. Именинник упал с балкона с большой высоты. От полученных ранений пострадавший скончался.

Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего. Известно, что подробности произошедшего сейчас выясняют правоохранители.

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