В Ростове рухнувший тополь повредил несколько машин

Все произошло на пересечении Мечникова и Буденновского. Фото: читательница «КП - Ростов-на-Дону»

В Ростове-на-Дону из-за ветра на пересечении Мечникова и Буденновского раскололся и рухнул огромный тополь. Это произошло сегодня, 22 августа. По словам очевидцев, падение гиганта не обошлось без ущерба.

Ростовчане сообщили, что одна сторона ствола упала в сторону дороги, а вторая - на здание общежития института бизнеса и права. Итог - 3 или 4 поврежденных машины, оборванные провода и выбитые стекла.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», дерево перегородило дорогу и осложнило проезд. Около места происшествия уже собралась пробка. Водителям рекомендуют искать объездные пути.

Добавим, из-за порывов стихии в городе также упала дерево на пересечении Филимоновской и Гвардейского, улицы в некоторых местах усыпаны мелкими ветками.

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К счастью, ствол не задел прохожих (подробности)