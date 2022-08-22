В Новочеркасске девушка устроила ДТП, пытаясь успеть на свадьбу

После аварии на место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске на улице Харьковской владелица автомобиля Toyota, которая очень спешила по делам, столкнулась с Hyundai. Об этом днем 22 августа рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла вечером на этих выходных. К счастью, никто не пострадал, только машины, которые столкнулись лоб в лоб на одной из полос, получили механические повреждения.

Известно, что водитель, которая, предварительно, спровоцировала ДТП, объяснила свое поведение за рулем спешкой. Девушка старалась успеть на свадьбу к знакомым, но все-таки вынуждена была задержаться и оформить аварию на месте происшествия.

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