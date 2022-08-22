Двое мужчин пострадали после столкновения трех большегрузов под Ростовом

Авария произошла на трассе М-4 «Дон». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Утром 22 августа крупный затор под Ростовом-на-Дону в районе Аксая образовался из-за ДТП с участием трех большегрузов. Комментарий по происшествию предоставили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, около 4 часов на трассе М-4 «Дон» водитель MAN TGS с полуприцепом двигался в сторону Ростова и в какой-то момент врезался в припаркованный Iveco Stralis. Также произошло столкновение с фурой Scania P114.

- В итоге травмы получили мужчины 37 и 63 лет, которые управляли автомобилями Iveco и MAN. Пострадавшие попали в больницу. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства аварии, - сообщили в УГИБДД.

Добавим, по состоянию на 11:30 пробка в районе аварии не исчезла, ее протяженность все также составляет более 10 км.

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