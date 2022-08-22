МЧС: в Каменском лесничестве задействуют пожарный поезд

Пожар сейчас на территории лесничества вспыхнул днем 22 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменский район Ростовской области, где сейчас горит лес, направили пожарный поезд. Состав выдвинулся из Морозовска около 16:20, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Известно также, что на месте происшествия сейчас работают 50 человек. Задействовано 18 единиц техники, ранее к тушению привлекли авиацию - два вертолета Ми-8.

Напомним, огонь разгорелся сегодня, 22 августа, на территории Каменского лесничества. По последним данным, пламя уже прошло площадь в 0,5 га и продолжает распространяться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Каменском районе горит лес, к тушению привлекли два вертолета

Сейчас спасатели продолжают борьбу с огнем (подробности)