С 1 сентября Таганрог и Санкт-Петербург свяжет новый прямой поезд

В составе поезда оборудовали современные купейные и плацкартные вагоны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямым поездом в Санкт-Петербург можно будет отправиться из Ростовской области уже с 1 сентября. Состав должен следовать из Таганрога с остановками в Воронеже, Липецке, Москве, Твери и других городах, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Это первый подобный поезд, сейчас путешествовать в Северную столицу жители Дона могут только с пересадками. Запуск рейса приурочили к 79-летию освобождения приморского города о фашистских захватчиков.

- Отправление из Санкт-Петербурга в 17:34, прибытие в Таганрог через день в 5:53. В обратном направлении поезд поедет в 9:12, прибытие в пункт назначения - на следующие сутки в 21:05, - рассказали в «РЖД».

Добавим, в составе поезда - современные купейные, плацкартные вагоны, а также помещение для маломобильных пассажиров. Салоны оборудовали всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов.

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