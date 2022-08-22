Лесной пожар больше не угрожает населенному пункту в Каменском районе

Пожар тушат уже боле трех часов Фото: Олег УКЛАДОВ

Природный пожар в Каменском районе угрожал хутору Диченскому, сейчас эту угрозу сняли, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- По состоянию на 17:30 часов 22 августа площадь пожара все еще составляет около 10 га. Ранее существовала угроза хутору Диченский, ожидали задымления трассы М-4 «Дон». Этого не допустили, на дороге организовано дежурство экипажей ГИБДД, - информирует экстренная служба.

Напомним, пожар на территории Каменского лесничества тушат примерно с 14:28 часов 22 августа. На базе МЧС уже создали межведомственный оперативный штаб. В тушении задействовано свыше 150 человек, 5 единиц техники, пожарный поезд и два вертолета МИ-8. В готовности к убытию второй эшелон из 100 человек, 20 единиц техники, а также около 400 добровольцев.

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