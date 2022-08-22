В Каменском районе Ростовской области лесной пожар прошел уже 10 га

Задействовано уже 150 человек и 47 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лесной пожар в Каменском районе Ростовской области увеличился до 10 га. Тушение на месте происшествия продолжается. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

- По состоянию на 17:20 часов 22 августа площадь горения составляет около 10 га. Организовали дежурство экипажей ГИБДД на трассе М-4 «Дон». Задействовано уже 150 человек и 47 единиц техники, - рассказали в МЧС.

Напомним, возгорание тушат с 14:28 сегодняшнего дня. Ранее сообщалось, что к борьбе с огнем привлекли два вертолета Ми-8, также к месту происшествия выдвинулся пожарный поезд.

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