В Новочеркасске за один день потушили два ландшафтных пожара

Возгорания потушили в микрорайоне Татарка и на улице Крайней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новочеркасске за один день потушили несколько возгораний, в том числе два ландшафтных пожара. Об этом 23 августа рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Так, вчера в микрорайоне Татарка на территории СНТ «Коммунальщик» выгорело 150 кв. метров камыша. Тушение вели около получаса, примерно с 11:23 до 12:07. На месте работали 8 человек, было задействовано две единицы техники.

Второй пожар также произошел вчера на улице Крайней. Там огонь прошел по сухой траве 200 кв. метров. Борьба с пламенем продолжалась с 15:56 до 16:45. В этом случае также задействовали 8 человек и две единицы техники.

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