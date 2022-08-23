Лесной пожар в Каменском районе локализован на 54 га. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростовской области все еще продолжают гореть Каменское и Калитвинское лесничества. Пожар там разгорелся днем, 22 августа. Площадь возгорания продолжала неминуемо расти из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На протяжении всей ночи пожарные боролись с огнем. К настоящему времени возгорание локализовано на площади в 54 га.

- В тушении пожара принимают участие от РСЧС 471 человек личного состава и 75 единиц техники, а от МЧС 89 человек личного состава и 29 единиц техники - сообщил и.о. первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

Кроме того, возгорание помогают тушить два вертолета и пожарный поезд.

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