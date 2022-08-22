Площадь пожара в Каменском районе возросла до 40 гектаров. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростовской области продолжается тушение крупного лесного пожара, разгоревшегося в Каменском районе. В настоящее время площадь возгорания увеличилась уже с 32 до 40 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Днем, 22 августа, очевидцы сообщили о пожаре, который возник в лесистой местности вблизи населенных пунктов. К месту происшествия прибыли 50 спасателей и 18 единиц техники. Но постепенно огонь стал подбираться к хутору Диченский. Дымом заволокло некоторые участки трассы М-4 "Дон", что угрожало безопасности движения.

Сейчас населенным пунктам огонь уже не угрожает, на трассе дежурят инспекторы ГИБДД, а пожарные продолжают бороться с огнем.

- Для тушения пожара привлечены 177 человек личного состава и 50 единиц техники, - отметили в ведомстве.

Спасателям помогают два вертолета МЧС и даже задействован пожарный поезд.

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