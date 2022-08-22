В Каменском районе полицейские обеспечивают безопасность на дороге. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области полицейские выехали в Каменский район, где разгорелся крупный лесной пожар, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Так, в отдел полиции, располагающийся в хуторе Старая Станица сообщили о крупном возгорании. Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС незамедлительно выехали к месту происшествия.

- Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на участках дорог в непосредственной близости от пожара, объезд транспортного потока от места возгорания и беспрепятственный проезд спецтехники, а также организовывают отвод транспорта, - отмечается в сообщении.

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В ликвидации крупного пожара в Каменском районе участвуют 177 спасателей.