Пожар больше не угрожает населенному пункту. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области тушат крупный пожар в Каменском районе. Возгорание произошло 22 августа в Каменском лесничестве, Калитвинском участковом лесничестве, рассказали в донском управлении МЧС.

Еще днем очевидцы сообщили о пожаре на землях лесного фондах и населенных пунктов. На место прибыли 50 спасателей и 18 единиц техники. Вскоре огонь начал подходить к хутору Диченский. Задымление стало распространятся на близлежащую трассу М-4 «Дон» и угрожать безопасности движения.

В настоящее время угроза распространения на населенный пункт снята. На М-4 «Дон» организовано дежурство экипажей ГИБДД. Пожарные продолжают бороться с огнем.

— По состоянию на 19.20 площадь пожара — 32 га. Для тушения привлечены 177 человек, 50 единиц техники, — прокомментировали в МЧС.

Возгорание тушат с неба — работают два вертолета МЧС. Задействован пожарный поезд.

— Второй эшелон — в готовности к применению. Около 400 добровольцев, 20 единиц техники, 80 пожарных от МЧС России, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

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