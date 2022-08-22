Пожар больше не угрожает населенному пункту. Фото: управление МЧС по Ростовской области.
В Ростовской области тушат крупный пожар в Каменском районе. Возгорание произошло 22 августа в Каменском лесничестве, Калитвинском участковом лесничестве, рассказали в донском управлении МЧС.
Еще днем очевидцы сообщили о пожаре на землях лесного фондах и населенных пунктов. На место прибыли 50 спасателей и 18 единиц техники. Вскоре огонь начал подходить к хутору Диченский. Задымление стало распространятся на близлежащую трассу М-4 «Дон» и угрожать безопасности движения.
В настоящее время угроза распространения на населенный пункт снята. На М-4 «Дон» организовано дежурство экипажей ГИБДД. Пожарные продолжают бороться с огнем.
— По состоянию на 19.20 площадь пожара — 32 га. Для тушения привлечены 177 человек, 50 единиц техники, — прокомментировали в МЧС.
Возгорание тушат с неба — работают два вертолета МЧС. Задействован пожарный поезд.
— Второй эшелон — в готовности к применению. Около 400 добровольцев, 20 единиц техники, 80 пожарных от МЧС России, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Усть-Донецком районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара
Площадь пожара в Усть-Донецком районе достигла 30 га, эвакуировано 65 человек. (Подробности)
Спасатели показали, как тушат пожар в Усть-Донецком районе с воздуха
Видео было снято с вертолета Ми-8. (Подробности)