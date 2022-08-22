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Происшествия22 августа 2022 20:15

Лесной пожар в Каменском районе охватил уже 50 га

Пламя продолжают тушить 117 пожарных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Лесной пожар в Каменском районе охватил уже 50 га. Фото: ГУ МЧС по РО.

Лесной пожар в Каменском районе охватил уже 50 га. Фото: ГУ МЧС по РО.

В донском регионе продолжает полыхать ландшафтный пожар в Каменском районе. Огонь вспыхнул днем 22 августа в Каменском и Калитвинском лесничествах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К месту происшествия изначально прибыли 50 огнеборцев и 18 единиц техники. Пожар продолжал распространяться из-за сильного ветра. К настоящему времени пламенем охвачено уже 50 га. Из-за сильного возгорания оказались задымлены несколько участков трассы М-4 "Дон", что сильно осложняло дорожное движение.

- В тушении пожара принимают участие 177 человек личного состава и 50 единиц техники, - отмечается в сообщении.

Кроме того, возгорание помогают тушить два вертолета и пожарный поезд.

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С огнем продолжают бороться 177 спасателей.

ЧППроисшествия: ЧП