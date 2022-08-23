Плавучий причал подготовят к приему пассажирских судов в Таганроге

Сегодня круизные суда принимают на причале № 8
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростовской области на территории Таганрога к приему пассажирских судов собираются подготовить бывший причал № 9. Этот объект находится в морском порту города, сообщают местные власти.
Известно, что по будущему строительству общественные слушания провели еще 26 июля этого года. Протокол по итогам обсуждений уже направили в «Северо-западное проектно-экспертное бюро».
Заказчиком разработки проекта выступает ООО «Водоходъ». Строительные работы планируют завершить в декабре 2022 года.
Добавим, сегодня круизные суда в Таганроге по всем правилам транспортной безопасности принимают на причале № 8.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 1 сентября Таганрог и Санкт-Петербург свяжет новый прямой поезд
Сейчас путешествовать в Северную столицу жители Дона могут только с пересадками (подробности)