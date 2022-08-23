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Общество23 августа 2022 7:35

Плавучий причал подготовят к приему пассажирских судов в Таганроге

Проект уже прошел общественные слушания
Ангелина СКИБА
Сегодня круизные суда принимают на причале № 8

Сегодня круизные суда принимают на причале № 8

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области на территории Таганрога к приему пассажирских судов собираются подготовить бывший причал № 9. Этот объект находится в морском порту города, сообщают местные власти.

Известно, что по будущему строительству общественные слушания провели еще 26 июля этого года. Протокол по итогам обсуждений уже направили в «Северо-западное проектно-экспертное бюро».

Заказчиком разработки проекта выступает ООО «Водоходъ». Строительные работы планируют завершить в декабре 2022 года.

Добавим, сегодня круизные суда в Таганроге по всем правилам транспортной безопасности принимают на причале № 8.

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