29 ценностей, которые пытались вывезти из страны, передали Минкульту в Ростовской области

Изъятые старинные деньги теперь пополнят коллекции музеев. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В Ростовской области управлению Минкульта передали 29 культурных ценностей, которые в прошлом году пытались вывезти за пределы страны. Об этом 23 августа рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

- Сотрудники таможни передали монеты 1725 - 1913 годов и банкноты 1905 - 1918 годов. Самые старинные из них: 5 копеек 1725 года и 2 копейки 1812 года. Например, мужчина, перемещавший монету 1725 года, сообщил, что вез ее как сувенир. По словам нарушителей, они не подозревали о необходимости декларирования таких предметов, - сообщили в ведомстве.

Однако незнание закона не освобождает от ответственности - владельцы, которые вывозили ценности без разрешения, ответили по административным статьям. Изъятые старинные деньги теперь пополнят коллекции музеев.

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