Василий Голубев рекомендовал ввести масочный режим в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Василий Голубев поддержал Роспотребнадзор и анонсировал введение масочного режима в Ростовской области. Свое мнение по ситуации глава региона озвучил на специальном заседании.

- Темпы распространения, к сожалению, впечатляют. Мы должны скорректировать шаги в условиях безмасочного режима. Вы знаете, что рекомендовали носить маски. Эту рекомендацию мы будем распространять. Такой документ, подписал в конце прошлой недели. Хотим уберечься, хотим не вводить жесткие меры, поэтому давайте выполним рекомендации, которые на сегодняшний день работают, - сказал Василий Голубев.

Напомним, ранее от Роспотребнадзора поступила рекомендация о введении масочного режима в территориях, где уровень заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. Также заговорили о возобновлении ПЦР-тестов и самоизоляции для людей, которые выезжают за границу или возвращаются домой из других стран.

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