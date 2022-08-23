Батоны с таблетками и телефоном пытались передать заключенному в Ростовской области

Лекарства, по всей видимости, содержали наркотические вещества. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по РО

Подозрительные таблетки и телефон с двумя сим-картами нашли в передаче сотрудники новочеркасского СИЗО-3. Теперь женщине, которая принесла запрещенные вещи, грозит уголовная статья, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, нарушительница постаралась придать посылке максимально невинный вид, но обман все равно раскрыли - контрабанда обнаружилась в нарезных батонах. Капсулы и таблетки, по всей видимости, содержали наркотические вещества. Этим инцидентом уже заинтересовались в полиции.

Добавим, похожий случай на прошедших выходных произошел также в ростовской колонии №10. На этот раз одному из осужденных в тайнике под куриными яйцами пытались передать два мобильных телефона и USB кабель. По этой факту проводится проверка.

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