С 6 по 9 сентября в нескольких районах Ростова отключат горячую воду

Горячую воду начнут возвращать в дома с 10 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 6 по 9 сентября в нескольких районах Ростова-на-Дону отключат горячую воду. Подачу ресурса собираются ограничить на время испытаний трубопроводов, сообщили в компании «Ростовские тепловые сети».

Горячей воды не будет в следующих территориях:

Северный жилой массив в пределах улиц: Капустина - Пацаева - бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Обсерваторная - Венеры - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова

В районе «Темерника»: Лелюшенко - Миронова - Думенко

В районе проспекта Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Ярослава Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский

Центр города: набережная реки Дон - Сиверса - Локомотивная - Мечникова - Текучева - Театральный - Шолохова - 26 Линии, площадь Свободы и 21 Линии, а также улицы: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко

Западный жилой массив: Малиновского - Доватора - Мадояна - Стачки - Интернациональная - 2-я Володарского - Заводская - Каширская, в ЖК «Левенцовка» и по улицам: Пескова, Машиностроительный, Разина, 3-я Кольцевая, Профсоюзная

После завершения испытаний, с 10 сентября, в дома начнут возвращать горячую воду. При этом на участках с дефектами полноценную подачу начнут только после после ремонта.

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