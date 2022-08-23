МВД: в Ростове арестовали телефонных аферистов, которые обманывали пенсионеров

Злоумышленников проверяют на причастность к другим преступлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих жителей Ростова-на-Дону задержали по подозрению в телефонном мошенничестве. Предварительно, мужчины успели обмануть 5 пожилых людей. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей, сообщает пресс-служба донского главка МВД.

- Подозреваемым 23, 25 и 28 лет. Сейчас они находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников проверяют на причастность к другим подобным преступлениям, - рассказали в полиции.

Известно, что мужчин поймали после заявления 85-летней женщины. Она рассказала, что по телефону позвонил незнакомец и начал запугивать уголовным делом, которое якобы грозило дочери пенсионерки. По легенде афериста, родственница жертвы совершила смертельное ДТП и нуждалась в деньгах.

Ростовчанка поверила и передала нужную сумму курьеру. После этого женщина связалась дочери, и обман раскрылся, однако сбережения уже нельзя было вернуть.

Полицейские считают, что мошенники действовали по схожим схемам и в остальных четырех случаях. Один из них придумывал ситуации и звонил людям, а его подельники быстро приезжали и забирали деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Батоны с таблетками и телефоном пытались передать заключенному в Ростовской области

Обман раскрыли сотрудники СИЗО (подробности)